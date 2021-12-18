Вице-канцлер Германии назвал «Северный поток — 2» геополитической ошибкой

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Российский газопровод «Северный поток — 2» является геополитической ошибкой ФРГ. Такое мнение в субботу, 18 декабря, выразил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

По его словам, все страны Европы, за исключением Германии и Австрии, всегда выступали против его строительства.

— Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством, — сказал политик в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Хабека, газопровод не удовлетворяет правило анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании — добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.

Вице-канцлер также пригрозил России жесткими последствиями в случае якобы вторжения российских войск на Украину. При таком положении дел, по его словам, трубопровод точно не будет запущен.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза прокомментировал сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Он объяснил, что Федеральное сетевое агентство Германии занимается вопросом его сертификации «совершенно без политики».

До этого стало известно, что процедура сертификации «Северного потока — 2» будет продолжена, если будут получены соответствующие документы, которых пока что нет у ФРГ на руках. Об этом сообщил глава регулятора Йохен Хоман.