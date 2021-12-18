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SpaceX доставила на орбиту партию из 52 спутников Starlink

Иван Юминов

Технологии
SpaceX доставила на орбиту партию из 52 спутников Starlink
Фото: Twitter / SpaceX

Американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту 52 спутника Starlink на ракете Falcon 9. Об этом сообщили в пресс-службе организации в субботу, 18 декабря.

— Подтверждено развертывание 52 спутников Starlink, — говорится в сообщении.

Ракета стартовала с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Ее первая ступень вскоре после старта села на плавучую платформу в Атлантике, отмечается в Twitter компании.

6 ноября в Роскосмосе сообщили, что французский астронавт Тома Песке передал командование МКС россиянину Антону Шкаплерову до весны 2022 года. Процесс передачи смены, как уточняется, является формальной церемонией подписания документов.

Песке и Шкаплеров поставили подписи под актом о передаче полномочий. Нынешний полет стал четвертым в карьере российского космонавта.

Он будет руководить экипажем 66-й экспедиции до возвращения на Землю, которое ожидается весной 2022 года. До прибытия нового экипажа на МКС останутся космонавты Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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