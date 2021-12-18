«Мы были напуганы»: участница «Голоса» вспомнила последние съемки с Градским

Фото: facebook/alexandergradsky

Участница телевизионного шоу «Голос» Тамара Кутидзе рассказала о последних просьбах Александра Градского на съемочной площадке. В тот день, по словам певицы, все были напуганы неожиданной госпитализацией народного артиста России.

— Все присутствующие были, конечно, крайне удивлены и напуганы. До конца не верили в то, что Градскому действительно так плохо. Помню, что во время съемок он просил очень много воды… — сказала Кутидзе в интервью для StarHit.ru.

Девушка также отметила, что Александр Борисович был очень справедливым человеком. Несмотря на плохое самочувствие, он «в целом всегда судил объективно».

О смерти певца стало известно 28 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище.

Подопечные Градского получат помощь в подготовке к финалу шоу от детей наставника. Сейчас в команду входят Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер.

Ранее подопечные Александра Борисовича почтили память музыканта, исполнив его песню «Как молоды мы были» на концерте в «Крокус Сити Холле». Мероприятие было посвящено десятилетию проекта.