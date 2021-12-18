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В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за штамма «омикрон»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за штамма «омикрон»
Фото: Unsplash

Режим чрезвычайного положения ввели в Лондоне из-за роста числа случаев заражений штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил мэр города Садик Хан в субботу, 18 декабря.

— Сегодня я объявил о чрезвычайном положении в Лондоне в ответ на быстрое распространение варианта «омикрон» по нашей столице. Это поможет нам избежать перебоев в оказании первичных услуг — и в развертывании жизненно важных бустерных вакцин, — отметил Хан в Twitter.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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