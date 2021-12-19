СМИ: Пентагон занижал число погибших в Сирии мирных жителей

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Пентагон занижал число мирных жителей, которые погибли при нанесении США авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане, на самом деле оно «намного выше», чем по данным военных. Об этом сказано в материале газеты New York Times со ссылкой более чем на тысячу изученных ей документов Минобороны Соединенных Штатов.

— Невозможно определить полное число жертв среди мирного населения, но одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон, — сообщается в издании.

Журналисты газеты посетили около сотни мест, связанных с ударами, и провели интервью с выжившими местными жителями, бывшими и нынешними американскими чиновниками.

Согласно данным военных, в результате авиаударов, нанесенных в рамках борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»* в Ираке и Сирии, погибли 1417 мирных жителей. Еще 188 человек погибли среди мирного населения в результате воздушных операций США в Афганистане. Однако проведенный газетой анализ документов показал, что «сотни смертей не были учтены».

В издании New York Times указывается на недостатки в расследовании авиаударов: к примеру, только по факту 12 процентов ударов, при которых могли погибнуть мирные жители, было рекомендовано провести расследование. Во многих случаях за проверки отвечало командование, которое санкционировало удар, расследования «основывались на неверных или неполных свидетельствах». Также сообщения о жертвах среди мирного населения часто «отклонялись», так как на видео не было запечатлено тел, хотя записи нередко были слишком короткими, чтобы по ним о чем-то судить.

Кроме того, лишь «менее чем в десяти» случаях были выплачены компенсации с американской стороны.

Штаты поставили Украине 30 противотанковых комплексов Javelin в октябре. США в рамках утвержденного пакета помощи поставили на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. В этом году США выделили Украине более 450 миллионов долларов помощи для обеспечения безопасности.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.