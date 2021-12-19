Анна Попова назвала условия для закрытия границ в России

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может принять решение о закрытии границ по разным причинам, сообщила 19 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

В качестве примера глава Роспотребнадзора напомнила о ситуации в 2020 году. Тогда Россия ограничила для своих граждан поездки в другие страны из-за рисков для их здоровья.

До этого Попова заявила, что распространение нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» пугает своей опасностью и риском. По ее словам, на сегодняшний день стремительное развитие ситуации наблюдается в Великобритании и в Африке.

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Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.