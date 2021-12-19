Гинцбург: Ревакцинироваться «Спутником» можно каждые полгода бесконечное число раз

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Ревакцинироваться «Спутником» можно каждые шесть месяцев, а количество возможных ревакцинаций не ограничено. Об этом 19 декабря заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Каждые полгода можно ревакцинироваться «Спутником»… Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз, — рассказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Днем ранее, 18 декабря, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценку технического досье российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Кроме этого, специалисты ВОЗ ожидают получения дополнительной информации о данном препарате.

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17 декабря ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцину от COVID-19 Covovax, которую производят в Индии. Отмечается, что препарат производят по лицензии американской компании Novavax.

В четверг, 16 декабря, руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге предположил, что российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут одобрить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале следующего года.