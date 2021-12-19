Случаи потери слуха и зрения в результате коронавируса зафиксировали в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Москве наблюдались случаи, когда пациенты с коронавирусной инфекцией теряли слух и зрение. Об этом сообщила главврач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

— У нас были пациенты, которые теряли слух, у нас были пациенты, которые потеряли зрение, у нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию. У нас есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние, причем у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым или каким-то сгнившим, — рассказала Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

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По словам медка, в больнице также встречались пациенты, которые в результате болезни полностью облысели. Причем такие последствия были замечены как у мужчин, так и у женщин.

В этом же фильме пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президента РФ Владимира Путина гнетет информация об уровне смертности от коронавирусной инфекции в стране. Представитель Кремля также резко высказался о людях, отказывающихся вакцинироваться от коронавирусной инфекции и призывающих к этому других. Он назвал их «опасными дураками».