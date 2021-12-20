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Психолог дал советы, как справиться с предновогодней тревогой

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Психолог дал советы, как справиться с предновогодней тревогой
Фото: Pexels

Как избежать стресса и сохранить спокойствие перед новогодними праздниками, рассказал психолог Михаил Хорс.

Он отметил, что многие люди часто сталкиваются с синдромом предновогодней тревоги: когда у человека возникает ощущение, что он не успевает сделать все дела, купить подарки, завершить важные дела до конца года.

По словам специалиста, часть людей, испытывающих стресс, попадают в это состояние из-за очень завышенных ожиданий от себя самих.

— При таком подходе, конечно, будут переживания, потому что год уходит, человек чего-то не добился и испытывает некую боль по этому поводу. В данном случае нужно понимать, что человек может чего-то добиться, а чего-то нет. И это нормально, — подчеркнул эксперт в комментарии Nation news.

Еще одна причина возникновения стресса — большое количество бытовых задач, которые нужно успеть сделать до 31 декабря. В этом случае психолог советует не придавать большого значения рубежу года, ведь этот день ничем не отличается от остальных.

До этого психолог Александра Миллер рассказала, как провести новогодние каникулы с пользой.

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