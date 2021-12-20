Сергей Собянин: В Москве возбудили 80 уголовных дел по подделке сертификатов о вакцинации

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Около 80 уголовных дел возбудили по подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью на канале «Россия 24».

Он отметил, что 80 уголовных дел — ничто по сравнению с количеством человек, имеющих QR-коды. По словам мэра города, сейчас таковых насчитывается около семи миллионов.

Также Собянин заявил, что Москва направила на борьбу с пандемией коронавируса около 800 миллиардов рублей. За минувшие 24 часа московские врачи вылечили еще 2642 человека от COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 836874 пациента.

19 декабря мэр города посоветовал горожанам придерживаться существующих ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости принятия новых мер о них будет объявлено заранее.