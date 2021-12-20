Похолодание до минус 18 градусов ожидается в день зимнего солнцестояния в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптики прогнозируют морозы до минус 18 градусов в столице 21 декабря — в день зимнего солнцестояния. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в понедельник, 20 декабря.

Метеорологи отметили, что такие погодные явления связаны с действием глубокого и обширного циклона, который открыл дорогу северному воздуху и опустил тропосферный холод.

— Сочетание этих двух факторов и обеспечит усиление морозов и отклонение температуры от климатической нормы на 8–15 градусов с 21 по 24 декабря, — уточнили в пресс-службе.

Так, во вторник дневная температура воздуха опустится до минус 18 градусов, а ночная — до минус 21 градуса. Также в этот день ожидаются несущественные осадки в виде снега.

— На среду придется пик морозов. Местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве минус 22–24 градуса, по области минус 22–27 градусов. Днем в Москве минус 18–20 градусов, по области минус 18–23 градуса. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду. Гололедица, — заключили на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

В новогодние праздники москвичей ожидает мягкая и солнечная погода, однако в Рождество возможно резкое похолодание. Согласно прогнозу синоптиков, 30 и 31 декабря температура в Москве будет держаться в районе минус шести градусов, а с 1 января 2022 года ожидается потепление до нуля градусов. Январские каникулы встретят жителей столицы резким похолоданием — столбик термометра может опуститься до минус 19 градусов.