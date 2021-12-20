Минпромторг спрогнозировал рост выпуска экспресс-тестов на COVID-19

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Российские производители экспресс-тестов на коронавирус могут увеличить их выпуск почти в четыре раза в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга в понедельник, 20 декабря.

— Ввиду этих мероприятий существует возможность увеличения производственных мощностей в первом квартале 2022 года до 15 миллионов тестов в месяц, — говорится в сообщении.

При этом коммерческие предприятия, по данным ведомства, могут выпускать около 27 миллионов ПЦР-тестов в месяц. Экспресс-тесты методом ИХА производят восемь компаний с общими мощностями 3,8 миллиона тестов в месяц, отмечает ТАСС.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.