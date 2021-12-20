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Стало известно, где Елизавета II отметит Рождество

Виктория Храменкова

Общество
Стало известно, где Елизавета II отметит Рождество
Фото: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/?hl=ru/Официальный инстаграм

Королева Великобритании Елизавета II проведет Рождество в Виндзорском замке. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Уточняется, что все члены королевской семьи во время праздников также посетят дворец.

— Королева проведет Рождество в Виндзорском замке, а не в Сандрингемском дворце, где отмечали праздник по традиции, — передает телеканал.

Ранее СМИ сообщали, что британская королева Елизавета II отменила предрождественское семейное мероприятие из-за роста числа заражений коронавирусной инфекции.

В конце ноября «Вечерняя Москва» писала, что Елизавета II, вероятно, пропустит традиционное празднование Рождества за семейным ужином из-за плохого самочувствия. В последние дни родственники 95-летней королевы опасаются за ее здоровье. Однако даже врачи королевского двора не дают никаких обещаний по данному поводу.

Елизавета II из-за проблем со здоровьем впервые за 22 года пропустила День памяти павших, во время которого в странах Содружества вспоминают тех, кто погиб в бою. В последний момент в Букингемском дворце заявили, что глава государства решила не приезжать, так как получила травму спины.

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