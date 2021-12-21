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Новые ежемесячные выплаты для семей с детьми предложили ввести в России

Виктория Храменкова

Финансы
Новые ежемесячные выплаты для семей с детьми предложили ввести в России
Фото: pixabay.com

В Государственную думу был внесен законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семье, где воспитываются несовершеннолетние. Отмечается, что законопроект был внесен депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду». Данный документ был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами предлагается ввести выплату с 1 января 2022 года.

— Предполагается, что выплата будет осуществляться в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей на каждого ребенка до совершеннолетия. При этом родителям (усыновителям) деньги предлагается выплачивать до наступления 18-летия младшего из детей, — следует из документа.

Кроме этого, парламентарии внесли предложение о ежегодной индексации выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года. Авторы инициативы подсчитали, что эта мера затронет порядка 60 миллионов граждан России.

11 декабря стало известно, что правительство Российской Федерации выделило почти 14 миллиардов рублей, которые пойдут на выплаты для детей из малоимущих семей. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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