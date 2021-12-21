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Медучреждения России закупили лекарства от СМА на 17 миллиардов рублей

Виктория Храменкова

Общество
Медучреждения России закупили лекарства от СМА на 17 миллиардов рублей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Медицинские организации в Росиии заключили в 2021 году более 170 контрактов на поставку препарата «Спинраза» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Отмечается, что сумма госзакупок составила порядка 17 миллиардов рублей. Об этом сообщили в «РТС-Тендер», которая является одной из крупнейших электронных торговых площадок.

Самым крупным заказчиком препарата стал Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ. Там было заключено 53 контракта.

— По аналитическим данным площадки «РТС-Тендер», взятых из открытых источников, по госгосзакупкам «Спинразы» за 2021 год был заключен 171 контракт на сумму 17 миллиардов рублей. Экономия по заключенным контрактам составила порядка 1 миллиард рублей или 5% от начальной цены, — передает РИА Новости.

В соответствии с государственным реестром предельных отпускных цен стоимость препарата составляет 5 миллионов 138 тысяч 690 рублей 78 копеек. Отмечается, что до установления предельной цены стоимость одной инъекции «Спинразы» превышала 7,8 миллиона рублей.

При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, из-за чего ребенок может потерять способность двигаться и даже дышать. В России уже было зарегистрировано два препарата для лечения спинальной атрофии — «Нусинерсен» («Спинраза») и «Рисдиплам». Одна инъекция «Спинразы» стоит около девяти миллионов рублей.

До этого, 1 ноября, на заседании комиссии Московской городской думы по социальной и экономической политике решили вопрос предоставления дополнительной социальной поддержки москвичам. На меры социальной поддержки планируется выделить 500,6 миллиарда рублей. К ним относятся социальные выплаты детям, пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми и малообеспеченным семьям, помощь в поиске работы для горожан и людей с инвалидностью, а также льготы, связанные с транспортом, продуктами, отдыхом, лекарствами и оплатой ЖКУ.

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