В России назвали угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии

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Намерения властей Литвы наложить санкции на товары, которые закупаются и доставляются из Белоруссии в Россию, заставляют обеспокоиться. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

— Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи, — цитирует главу региона РИА Новости.

Он также добавил, что многие субъекты РФ закупают белорусские товары, например, строительные материалы и продукты питания.

До этого литовское министерство транспорта выступило с предложением наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии.

Скандал в Литве разгорелся после того, как Соединенные Штаты ввели санкции в отношении «Беларуськалия», а компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит продукции Белоруссии через территорию страны, так как уже получила предоплату. После этого министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис подали в отставку.