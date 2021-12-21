Визажист дал советы, как сделать праздничный новогодний макияж

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Визажист Захар Гринов рассказал, каким должен быть праздничный новогодний макияж.

По его словам, ключевое правило — отсутствие излишеств, не стоит превращаться в новогоднюю елку. Эксперт отметил, что макияж должен соответствовать прическе и одежде.

Визажист советует сделать акцент на глазах и использовать тени.

— В этом зимнем сезоне в тренде фиолетовый, индиго и, конечно, серебряный. Если вы хотите быть нежной и загадочной, то непременно используйте эти цвета. Еще прекрасно создадут праздничный образ черные, коричневые и золотистые тени, — уточнил он в комментарии argumenti.ru.

Также в новогоднюю ночь можно использовать разноцветную тушь, например синюю или фиолетовую или воспользоваться накладными ресницами.

Что касается помады, то стоит сделать выбор в пользу матовых оттенков.

До этого личный стилист Бузовой рассказал, в чем не стоит встречать Новый год. Эксперт не рекомендует надевать в новогоднюю ночь облегающие платья. Новогодняя вечеринка всегда ассоциируется с танцами и большим количеством еды, поэтому прежде всего вам должно быть комфортно.