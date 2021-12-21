Возведение пассажирского терминала стартовало на станции Крюково будущего МЦД-3

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Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Специалисты начали строительство пассажирского терминала на станции Крюково (Зеленоград) будущего третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 21 декабря.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент строители почти завершили возведение новой платформы. Также они продолжают укладку новых железнодорожных путей, строительство крытого моста и работы по удлинению и реконструкции существующего тоннеля.

— На станции Крюково (Зеленоград) уже сегодня удобная пересадка на десятки автобусных маршрутов. В сутки станция принимает до 20 тысяч человек, а когда станет конечной МЦД-3, пассажиров будет еще больше, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что на станции Крюково в будущем планируется остановка поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург».

— На месте устаревшей остановки мы создаем мультихаб междугороднего уровня. Как поручил мэр Москвы, в 2022 году мы сохраним темпы развития железнодорожной инфраструктуры. Каждый новый диаметр — это не только новые транспортные возможности для пассажиров, но и импульс к развитию прилегающих территорий, в том числе росту жилой и коммерческой застройки, что ждет и город Зеленоград после запуска МЦД-3, — приводятся в сообщении его слова.

Ранее в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) рассказали, что Тверской вагоностроительный завод (ОАО «ТВЗ») выиграл конкурс на закупку и обслуживание 95 электропоездов для будущих МЦД-3 и МЦД-4.