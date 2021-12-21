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Стабильно тяжелое: появилась информация о состоянии Марины Хлебниковой

Анастасия Колоскова

Общество
Стабильно тяжелое: появилась информация о состоянии Марины Хлебниковой
Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Госпитализированная в больницу после пожара певица Марина Хлебникова остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил телеканал Рен ТВ со ссылкой на источник.

По данным инсайдера, 56-летняя исполнительница постепенно восстанавливается. Она начала разговаривать и реагировать на внешние факторы. Однако врачи прогнозируют, что лечение и реабилитация артистки будут долгими.

Уточняется, что родным Хлебниковой разрешили посещать ее палату.

Ранее певица записала аудиопослание для своих поклонников, в котором выразила благодарность за поддержку.

Неделю назад подруга и коллега певицы Нина Брусянова рассказала, что Хлебникова впервые вышла на связь после трагедии. По ее словам, артистка еще слаба и просит всех не беспокоить ее.

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова 18 ноября была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной пожара.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой.

Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

2 декабря стало известно, что у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. Ей были назначены антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции.

6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии. Медики дают благоприятный прогноз.

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