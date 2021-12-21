Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подозреваемому в убийстве двух женщин на юге Москвы предъявили обвинение

Илья Ашуров

Происшествия
Подозреваемому в убийстве двух женщин на юге Москвы предъявили обвинение
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Правоохранители предъявили обвинение мужчине, который был задержан по подозрению в убийстве двух женщин на юге Москвы. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, жертвами двойного убийства стали жена и свекровь подозреваемого. Преступление было совершено во время ссоры «на почве личных неприязненных отношений».

— 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 19 декабря тела двух женщин 85 и 49 лет с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Менее чем через четыре часа после этого полиция задержала подозреваемого в преступлении.

Читайте также:
Москва Прокуратура Следствие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте