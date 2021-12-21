Подозреваемому в убийстве двух женщин на юге Москвы предъявили обвинение

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Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Правоохранители предъявили обвинение мужчине, который был задержан по подозрению в убийстве двух женщин на юге Москвы. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, жертвами двойного убийства стали жена и свекровь подозреваемого. Преступление было совершено во время ссоры «на почве личных неприязненных отношений».

— 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 19 декабря тела двух женщин 85 и 49 лет с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на Каширском шоссе. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Менее чем через четыре часа после этого полиция задержала подозреваемого в преступлении.