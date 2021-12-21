Более 400 человек эвакуировали из казармы в поселке Мосрентген из-за пожара

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген, Проектируемый проезд № 139 Карта всех событий

Из-за пожара в казарме воинской части, расположенной в Новой Москве, были эвакуированы 465 человек. Об этом во вторник, 21 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник «ВМ» также добавил, что площадь пожара увеличилась до 120 квадратных метров. В настоящее время горят помещения вдоль лифтового холла с 1-го по 6-й этаж.

В пресс-службе ГУ МЧС по городу «ВМ» сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.

— Силы и средства московского пожарно-спасательного гарнизона работают на месте, пострадавших нет, — заключил собеседник «ВМ».

Пожар в казарме воинской части, расположенной в поселке Мосрентген, произошел около 15:00. Людей из здания оперативно эвакуировали. Изначально сообщалось, что горят лифтовая шахта и лифтовый холл.

На прошлой неделе пожар произошел на строящемся корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Инцидент случился около 19:00 на стапеле № 6 в пятницу, 17 декабря. Площадь горения на заводе достигла 800 квадратных метров, возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Вскоре в ходе происшествия воспламенилась верхняя палуба на строящемся корвете «Проворный». Отмечается, что при пожаре пострадали три сотрудника ФПС. Двое из них получили ожоги легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу.