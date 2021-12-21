Астропсихолог рассказала, что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния

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День зимнего солнцестояния максимально спокойный, никакой спешки и суеты допускать нельзя, советует астропсихолог Инга Лозанчич. Этот день наступит 21 декабря в 18:59 по московскому времени.

В этот день солнце переходит в знак Козерога из знака Стрельца, что знаменует собой начало нового цикла.

— Козерог — земной знак, управляемый Сатурном (эта планета олицетворяет структуру, порядок и дисциплину). Поэтому планомерная, системная деятельность без суеты и спешки — хорошее сопровождение этого дня, — рассказала эксперт в комментарии Life.ru.

Она добавила, что в этот день стоит уединиться и попытаться осмыслить происходящее в своей жизни. Также стоит выбросить ненужные вещи и сделать уборку.

Идеально — остаться дома, чтобы сделать уборку и выбросить ненужные вещи.

Также в этот день стоит избавиться от старых долгов. Если расплатиться по счетам не получается, можно позвонить или написать этому человеку и сообщить, что вы помните о долге и обязательно его вернете.

До этого астролог и астропсихолог Инга Лозанчич дала советы по подготовке ко встрече Нового года.