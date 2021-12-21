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«Мама, я поджег «Ленту»: стали известны подробности пожара в Томске
Сотрудник гипермаркета «Лента» в Томске Александр признался матери, что устроил пожар на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza во вторник, 21 декабря.
— «Мама, я поджег «Ленту», — вот такой фразой поздоровался сегодня со своей матерью 33-летний Александр из Томска, — говорится в сообщении.
Мужчина, по данным издания, устроил поджог в отделе с фейерверками. Один из работников попытался сбить огонь, но пламя быстро распространилось на площади 3,5 тысячи квадратных метров, отмечает Baza.
21 декабря сообщалось, что крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов».
Пожар начался в секции непродовольственных товаров. На кадрах, которые появились в СМИ, можно наблюдать, как густой дым валил из здания магазина.
Из-за случившегося в здании обвалилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать из магазина около 200 человек.
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