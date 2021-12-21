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Появилось видео избиения олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева

Анастасия Колоскова

Происшествия
Появилось видео избиения олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
Фото: Telegram-канал «BAZA»
Весковском переулке Карта всех событий

Момент избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева попал на видео.

Как рассказала «Вечерней Москве» менеджер спортсмена Елена Болотова, драка завязалась из-за того, что Соловьев заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову. Инцидент произошел возле караоке-клуба в Весковском переулке в центре Москвы.

По словам Болотовой, спортсмен находится в отделении нейрохирургии в Боткинской больнице. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множество ушибов.

— Его состояние среднетяжелое. У него сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы, глубокие ссадины, — рассказала Болотова.

До этого представитель спортсмена рассказала, что фигуриста избивали трое человек.

Ранее сообщалось, что в одном из баров в центре Москвы 11 декабря неизвестный жестоко избил сына российского актера Максима Дрозда Егора.

У 24-летнего мужчины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга средней тяжести, субдуральная гематома, контузия левой лобной доли головного мозга, перелом клиновидной кости черепа, перелом височной кости, а также теменной кости, кровоподтек под правой глазницей.

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