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Виновник массовой аварии на ТТК объяснил инцидент галлюцинациями

Иван Юминов

Происшествия
Виновник массовой аварии на ТТК объяснил инцидент галлюцинациями
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Павел С., устроивший массовое ДТП на ТТК, заявил, что инцидент произошел из-за галлюцинаций. Об этом сообщает Telegram-канал «112» во вторник, 21 декабря.

— Что-то случилось? Я готов ответить за свой поступок перед всеми, кто понимает, — рассказал подозреваемый.

Мужчина уточнил, что более десяти лет употребляет галоперидол. При этом авария случилась из-за галлюцинаций, приводит слова Павла 112.

Видео: МВД

21 декабря около 10:00 произошла авария на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом. Изначально сообщалось, что участниками ДТП стали 13 машин, позже число поврежденных транспортных средств увеличилось до 20.

По данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель внедорожника Ford Explorer. Он совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении.

После случившегося его увезли на процедуру медицинского освидетельствования. В результате инцидента пострадали два человека.

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