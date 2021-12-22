Психотерапевт дал советы женщинам, как найти достойного партнера

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Психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, как построить гармоничные отношения и выбрать достойного партнера.

По словам специалиста, если у женщины не складываются отношения и она выбирает не тех мужчин, необходимо понять причины подобного поведения, проанализировать весь предыдущий опыт. Также необходимо создать «аватар», то есть образ, кого бы она хотела видеть рядом с собой.

Следующий шаг — оценить свои сильные стороны, понять, что она может внести в отношения.

— Прежде чем задуматься над вопросом, как выбрать мужчину, нужно задуматься — а почему он выберет меня? Девушка или женщина должна понять, что ей никто ничего не должен. Если хочется доброго и хорошего — надо сначала стать такой самой, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.

До этого психолог Вероника Степанова объяснила, почему взрослым женщинам нравятся молодые парни. Психолог подчеркивает, что молодой партнер будет стимулировать женщину выглядеть лучше. Кроме этого, отношения с человеком младше себя продлевают молодость и заставляют заново переживать уже забытые эмоции.