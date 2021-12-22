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Депутат МГД Мария Киселева: Портал открытых данных поможет найти елочный базар и пункт утилизации деревьев

Георгий Соланович

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Депутат МГД Мария Киселева: Портал открытых данных поможет найти елочный базар и пункт утилизации деревьев
Фото: duma.mos.ru

Портал открытых данных правительства Москвы позволит быстро найти елочный базар и пункт утилизации деревьев. Об этом сообщила депутат столичного парламента Мария Киселева.

Новогодняя традиция ставить дома живую елку остается популярной и по сей день. Сейчас в Москве работают 240 елочных пунктов. Всю нужную покупателю информацию — от стоимости дерева до графика работы — можно узнать прямо там. Более того, елочные базары отмечены на портале data.mos.ru, что позволит горожанам заранее спланировать маршрут.

Киселева заметила, что процесс утилизации дерева после его использования должен быть максимально экологичным. В рамках акции «Елочный круговорот» откроется 534 пункта сбора деревьев, которые будут работать до 20 февраля.

— Даже если вы выбрали совсем небольшое дерево или несколько еловых веток, не ленитесь отнести их в переработку — этим вы поможете и городу, и природе, — сказала депутат столичного парламента агентству городских новостей «Москва».

21 декабря «Вечерняя Москва» выяснила, как ухаживать за елкой в доме и что делать с ней после праздников.

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