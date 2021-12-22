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Силовики задержали начальника УГИБДД по Магаданской области

Илья Ашуров

Происшествия
Силовики задержали начальника УГИБДД по Магаданской области
Фото: 49.мвд.рф

В Магаданской области задержали начальника управления ГИБДД по региону Юрия Савейкина. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в прокуратуре Колымы.

По данным ведомства, в 2019 году Савейкин приказал своим подчиненным освободить от ответственности человека, совершившего административное правонарушение.

Савейкина задержали сотрудники регионального управления ФСБ совместно с МВД.

— Подозреваемый задержан, и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, — цитирует ведомство РИА Новости.

При этом в МВД по Магаданской области сообщили, что Савейкин продолжает занимать должность главы ГИБДД. Его уволят в случае установления вины.

В июле силовики задержали начальника УГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова по подозрению в организации преступного сообщества. В Сети появились фотографии с его загородным домом, многие комнаты которого украшены живописью и позолоченными предметами.

В том же месяце сотрудники ГУ СБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По версии следствия, они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства.

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