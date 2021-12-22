Пять гектаров земли и 18 нежилых зданий: что известно о задержанном мэре Краснодара

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Утром 22 декабря силовики задержали нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Чиновника обвинили в получении взятки в виде дорогостоящего оружия. «Вечерняя Москва» изучила официальную декларацию Алексеенко.

Андрею Алексеенко 43 года. В должность мэра Краснодара он вступил 17 ноября. До этого он занимал различные должности в регионе, в том числе был первым заместителем главы администрации губернатора Краснодарского края.

Согласно декларации, за 2020 год чиновник заработал свыше 3,3 миллиона рублей. На тот момент он занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края.

В документе указано, что Алексеенко не имеет в собственности ни жилья, ни автомобилей. При этом члены его семьи являются владельцами около пяти гектаров земли и 18 зданий, большая часть из которых состоит в нежилом фонде.

Так, жена Алексеенко заработала в прошлом году более 13,4 миллиона рублей. На имя женщины также оформлены две квартиры.

По версии следствия, Алексеенко получил взятку за выдачу заключения о соответствии возведенного многоквартирного дома в Краснодаре. При этом указанный дом имел ряд недостатков. В качестве вознаграждения за свою услугу чиновник получил ружье стоимостью около 1,6 миллиона рублей. В период получения взятки Алексеенко занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края.

Он запомнился своим высказыванием на церемонии по случаю вступления в должность мэра. Тогда он заявил, что от него не следует ждать «громких и красивых слов, лозунгов и заявлений», так как жители города от них устали.