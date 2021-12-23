Глава МИД Литвы призвал НАТО не обсуждать предложения России по безопасности

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Странам НАТО не нужно начинать переговоры о предложенных РФ взаимных гарантиях безопасности в Европе. Такое мнение высказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

— Мы не думаем, что следует начинать какие-либо переговоры по тому, что было предложено Россией. Единственные переговоры, которые мы хотим наблюдать, это о возможности укрепления гарантий безопасности в регионе, который начинается от Черного моря в Румынии и доходит до Эстонии, — сказал он в интервью газете Times.

Также дипломат уверен, что следует укрепить силы стран НАТО в регионе и оказать военную помощь Украине. Кроме того, Ландсбергис считает, что Москва якобы планирует «нападение» на Киев в течение ближайших месяцев и это, по его мнению, может изменить ситуацию в области безопасности во всем регионе.

Кремль назвал сроки проведения переговоров о гарантиях безопасности. Переговоры о российских гарантиях безопасности могут начаться в январе 2022 года, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 22 декабря.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны в рамках него обязываются не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.