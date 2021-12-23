Аналитики спрогнозировали заметное подорожание ипотеки в 2022 году

Фото: moscow-live

Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» сообщили, что ипотека в России в 2022 году вырастет до 10 процентов.

Исследования специалистов указывают на то, к следующему году продолжительность выплаты кредита составит около 23 лет, в то время как в настоящее время ипотеку выдают в среднем на 21 год. Ипотечные ставки соответственно поднимутся до 10 процентов.

— Растет средний размер выдаваемого ипотечного кредита, а также ставка по нему, — отметил аналитик Игорь Додонов.

По его словам, чтобы величина ежемесячного платежа продолжала оставаться «в разумных пределах», кредитные организации увеличивают срок для выплаты ипотеки.

Аналитики считают, к следующему году число ипотечных займов уменьшится до 25 процентов. По их подсчетам, средний чек ипотеки станет больше, он увеличится до 3,6 миллиона рублей. А это на 10 процентов выше текущих показателей.

Также эксперты отметили, что в России становится все меньше платежеспособных заемщиков. Поэтому, чтобы обезопасить себя, банки могут прибегнуть к снижению предполагаемого ежемесячного платежа за счет удлинения срока ипотеки, пишут «Известия».

Мутко заявил о вероятности повышения ставок по ипотеке в РФ до 10 процентов. По его словам, увеличение может произойти из-за повышения ключевой ставки.