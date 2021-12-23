Комплекс решений по «сдерживанию» РФ около границ с Украиной разработали в США и ЕС

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Запад обеспокоился якобы «наращиванию военных сил» РФ около украинских границ. Эксперты порекомендовали Соединенным Штатам, странам Европы и России «постановочно» прекратить обострение конфликта и вернуться к мирным переговорам. Соответствующее мнение аналитики высказали в докладе Международной кризисной группы в четверг, 23 декабря.

— Прежде всего США, европейские державы и Россия заключат осторожное соглашение — достаточно осмотрительное, чтобы власти ни одной из стран не выглядели слабыми в глазах своего населения, — соглашение об отказе от военных действий, которые будут восприниматься другой стороной как носящие особенно провокационный характер, — предложили специалисты.

Авторы материала уточнили, что такая мера позволит российской стороне якобы «отодвинуть войска» от границ с Украиной и устранить в регионе созданную инфраструктуру.

Однако со стороны западных государств аналитики ожидают ограничение проведения военных учений в акватории Черного и Балтийского морей, а также снижение количества споров о вступлении Украины и Грузии в Североатлантический Альянс.

Комплекс решений поможет частично прекратить якобы «военные провокации» и урегулировать конфликт мирными методами, передает RT доклад группы.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.