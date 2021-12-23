Завершилось остекление атриумов Лечебно-диагностического комплекса имени Логинова

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

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Специалисты завершили остекление атриумов Лечебно-диагностического московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова. Об этом сообщил в четверг, 23 декабря, глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что на территории медицинского учреждения также завершились работы по благоустройству.

— Внутри объекта остеклили атриумы главной проходной и центрального вестибюля. Кроме того, проведены работы по устройству потолка из металлокассет главного входа, — заявил руководитель ведомства.

Проект строительства объекта здравоохранения частично разработали европейские архитекторы, чей стиль отражается в архитектуре здания. Его оборудовали всем необходимым для удовлетворения потребностей пациентов и посетителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Помимо этого, специалисты создали понятную систему навигации и логистики пространств.

— Внутри здание будет оснащено около 800 наименованиями медицинского оборудования. В составе комплекса будет 480 коек (из них 422 койки — круглосуточный стационар, 38 коек ОРИТ, отделение кратковременного пребывания — 20 коек), 90 мест (дневной стационар терапевтический — 60 мест, дневной стационар химиотерапевтический — 30 мест), — добавил Загрутдинов.

Он заключил, что в центре также предусмотрены 18 операционных. 16 из них реализуют в формате интеграции со всеми системами больницы.

Накануне заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил на 63 процента готовность МКНЦ имени Логинова.