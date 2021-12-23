Правительство РФ разрешило субъектам устанавливать тарифы на электроэнергию

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Регионы России смогут в самостоятельном порядке устанавливать тарифы на электроэнергию. Такое постановление правительства РФ опубликовали в четверг, 23 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, кабмин утвердил минимальный объем потребления, который можно получить по льготе.

— По решениям регулирующих органов субъектов регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Минэнерго планирует полностью отменить механизм, позволяющий генераторам энергии манипулировать ценами на электричество для промышленности.

Переплата в связи с применением механизма, по оценкам организации, достигает 40 миллиардов рублей в год. Общий платеж энергорынка за электроэнергию в секторе рынка на сутки вперед (РСВ) составил в 2020 году 868 миллиардов рублей.

Механизм корректировки ценовых заявок позволяет электростанции менять объем мощности на РСВ. По новым правилам, которые министерство предлагает ввести с 1 февраля 2022 года, генераторы не смогут менять заявки.