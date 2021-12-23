Театр мимики и жеста представит юбилейную премьеру «История одного Ха(у)оса»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Театр мимики и жеста в текущем году отмечает свой 60-летний юбилей. К этому событию приурочена премьера спектакля «История одного Ха(у)оса», посвященного проблеме глухоты современного общества. Первый показ состоится 24 декабря. Постановка осуществлена в рамках программы поддержки театра Министерством культуры РФ.

В сценической истории гармонично слились психологическая драма и выразительная пластика, специально написанная музыка и эмоциональный жест, сообщает пресс-служба театра.

Пластический спектакль, поставленный режиссером Евгенией Акс по собственному сценарию, состоит из шести историй, объединенных темой человеческого одиночества. Люди, живущие в одном доме, разделены не только стенами своих квартир — между ними вырастают стены безразличия и непонимания.

Повседневные заботы и копящаяся усталость делают людей глухими, они уже не хотят или не могут слышать других. Разговор о чужих проблемах становится «белым шумом», непреодолимое желание излить свои мысли, чувства, желания превращают общение в звуковой хаос, в котором каждый слышит только себя. И в итоге человек оказывается один на один с не слышащим его миром.

Театр «Практика» 6 и 7 января 2022 года пригласил горожан в Музей Москвы на музыкальный праздничный вечер «Кристмас», объединяющий традиции международного Нового года, русского Рождества и American Christmas.

Артисты из России и США воспроизводят атмосферу домашнего рождественского вечера: поют колядки, американские carols и советские новогодние шлягеры. Вариации — от Jesus Christ Superstar до «Снег кружится» и Last Christmas. Программу дополняет мини-спектакль «Дары волхвов» по рассказу О. Генри.