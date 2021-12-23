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Песков раскрыл причину отсутствия вопросов Путину от СМИ-иноагентов

Иван Юминов

Сюжет: 

Пресс-конференция Владимира Путина — 2021
Общество
Песков раскрыл причину отсутствия вопросов Путину от СМИ-иноагентов
Фото: Администрация президента РФ

СМИ-иноагенты не смогли задать вопросы президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции из-за того, что до них не дошла очередь. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 23 декабря.

— Вопросы не смогли задать очень многие. Не дошла очередь, — рассказал чиновник.

Слова, как уточнил он, не получили даже представители пула главы государства. СМИ-иноагенты не обладают какими-либо приоритетами, приводит слова Пескова ТАСС.

23 декабря большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась в Москве. Лидер успел ответить на 55 вопросов журналистов за 3 часа 56 минут.

Мероприятие прошло в «Манеже», очно на конференции присутствовали 507 представителей СМИ. Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 представителям региональных СМИ, двум блогерам и четырем сотрудникам зарубежных медиа.

Главные тезисы большой пресс-конференции Путина доступны в специальном материале «Вечерней Москвы». Так, в начале пресс-конференции президент заявил, что экономика России оказалась более готовой к шокам в период пандемии, нежели другие страны.

По словам главы государства, рост ВВП по итогам 2021 года в стране ожидается на уровне 4,5 процента. Российский лидер добавил, что РФ также сможет обеспечить себя зерном и сохранить экспортный потенциал.

Президент также отметил, что сбережение российского народа является одной из главных задач и одним из драйверов роста для страны. По его словам, из-за демографических проблем в стране не хватает рабочих рук.

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