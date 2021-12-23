Питерский юрист, подавший иск к Деду Морозу, надеется на встречу с Путиным в суде

Фото: Иванцова Анна/ Ivanzova Anna

Юрист из Питера Игорь Мирзоев, подавший иск в суд к Деду Морозу из Великого Устюга за то, что тот на протяжении 23 лет не дарит ему подарки, ни разу не обращался с письмами о своих пожеланиях к волшебнику. Об этом он сообщил в беседе с «Вечерней Москвой».

По его мнению, сказочный волшебник должен и «без подсказок знать о желаниях детей»:

— Я не писал ни разу Деду Морозу в Великий Устюг, потому что писать письма — это американская традиция. В нашей семье мы всегда записывали свои желания на бумажке и сжигали, надеясь на то, что написанное дойдет мысленно к Дедушке Морозу. Да и он сам должен без каких-либо подсказок знать о наших пожеланиях.

При этом Мирзоев не считает свое исковое обращение к волшебнику из Великого Устюга необоснованным, так как представители резиденции Деда Мороза сами «вводят граждан в заблуждение»:

— Зачем они тогда везде в соцсетях пишут, что он гениальный и великий волшебник, исполняющий все желания, если он мои даже не исполнил? Не нужно тогда так писать и вводить в заблуждение!

Мирзоев также отметил, что от самого Мороза так и не поступило никакого ответа после его искового обращения.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря предложил Деду Морозу, на которого юрист из Санкт-Петербурга подал в суд, свои услуги адвоката.

Как признался Мирзоев, такое внимание главы государства стало для него приятной неожиданностью:

— Это хорошо, что на пресс-конференции затрагиваются не только политические вопросы, а есть место и для других тем. Для меня обсуждение моего искового заявления к Деду Морозу стало приятной неожиданностью. Рад, что Владимир Путин готов выступить моим оппонентом.

На вопрос корреспондента «ВМ», возрастет ли количество клиентов после свалившейся на юриста популярности, Мирзоев ответил неоднозначно:

— У меня даже друзья на два лагеря поделились. Одни сказали, что их число, наоборот, сократится, так как серьезные люди не захотят со мной иметь дело. А другие уверены, что теперь от них не будет отбоя.

В заключение Мирзоев выразил надежду, что ему удастся встретиться с президентом в зале суда.