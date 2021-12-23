Горячее водоснабжение планируют восстановить в Улан-Удэ 25 декабря

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Горячее водоснабжение в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 планируют восстановить 25 декабря. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в четверг, 23 декабря.

— Завершить ремонтно-восстановительные работы и полностью восстановить горячее водоснабжение планируется 25 декабря, — рассказал министр.

Выбывшие из строя котлы специалисты запустят днем ранее, приводит слова Чекункова РИА Новости.

23 декабря СК по Республике Бурятия возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Дело возбудили по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

По данным ведомства, ЧП на теплоэлектроцентрали произошло из-за короткого замыкания с последующим воспламенением в кабельном отсеке. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора.

В связи с пожаром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации, создали оперативный штаб по ликвидации последствий аварии и приостановили работу детских садов и общеобразовательных школ. Уточнялось, что из-за случившегося без тепла остались несколько районов города.