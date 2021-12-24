Психологи дали советы одиноким людям, как встретить Новый год

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Одиноким людям в новогоднюю ночь нужно исполнить свои желания: если человек сильно устал, то можно лечь спать, если хочется чего-то необычного, то следует найти интересную вечеринку. Такие советы дали психологи.

— Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило — не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно. Следует прислушаться к себе и понять, чего я хочу в этот новогодний вечер. Возможно, этот ответ на вопрос удивит, может быть, порадует, — сообщила старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова.

Она добавила, что нужно взять авторство над жизнью в свои руки и перестать ждать, что кто-то и куда-то позовет. Также стоит перестать горевать о том, что опять кто-то что-то не организовал, а сделать это самим.

Чтобы получить положительные эмоции, некоторые люди начинают помогать другим, отметила психолог. Иногда они едут в детский дом или дом престарелых и организуют мероприятия там. Это хороший способ отойти от зацикленности на себе и своем страдании к тому, что можно дать миру, пояснила Разумова.

Психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин сообщил, что тем, кто остался один на праздники, необходимо прислушиваться к себе, а не следовать каким-то традициям. По его словам, не нужно делать трагедии из-за того, что остался один в этот Новый год, а стоит выбрать занятие по душе, передает РИА Новости.

Психолог объяснила, как без суматохи подготовиться к новогодним праздникам. О том, как настроиться на праздник, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.