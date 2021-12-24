Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названо самое распространенное преступление в новогодние праздники в Москве

Илья Ашуров

Полина Долганова

Происшествия
Названо самое распространенное преступление в новогодние праздники в Москве
Фото: moscow-live

Кражи являются самым распространенным видом преступления в столице в период новогодних праздников. Об этом «Вечерней Москве» рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции Иван Павлюк.

По его словам, с 1 по 15 января 2021 года в Москве было зафиксировано 1520 краж, 442 из которых были совершены дистанционно.

— Например, во время прошлых новогодних каникул злоумышленник проник в квартиру сотрудника Минобороны в отставке и похитил 120 коллекционных монет, икону с изображением архангела Михаила, 25 орденских планок, орден Мужества, обогреватель, а также приставку к телевизору, — рассказал представитель ведомства.

Он уточнил, что преступник был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

На втором месте в тройке самых распространенных преступлений в период новогодних праздников оказалось мошенничество. В первые недели 2021 года в столице произошло 833 случая такого обмана.

На третьем месте в рейтинге оказался грабеж. В начале года в Москве было совершено 62 грабежа.

Подробнее о том, какие преступления совершают в Москве в новогодние праздники, — в материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
Статистика Москва Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Все мнения
О проекте