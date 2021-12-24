Названо самое распространенное преступление в новогодние праздники в Москве

Фото: moscow-live

Кражи являются самым распространенным видом преступления в столице в период новогодних праздников. Об этом «Вечерней Москве» рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции Иван Павлюк.

По его словам, с 1 по 15 января 2021 года в Москве было зафиксировано 1520 краж, 442 из которых были совершены дистанционно.

— Например, во время прошлых новогодних каникул злоумышленник проник в квартиру сотрудника Минобороны в отставке и похитил 120 коллекционных монет, икону с изображением архангела Михаила, 25 орденских планок, орден Мужества, обогреватель, а также приставку к телевизору, — рассказал представитель ведомства.

Он уточнил, что преступник был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

На втором месте в тройке самых распространенных преступлений в период новогодних праздников оказалось мошенничество. В первые недели 2021 года в столице произошло 833 случая такого обмана.

На третьем месте в рейтинге оказался грабеж. В начале года в Москве было совершено 62 грабежа.

Подробнее о том, какие преступления совершают в Москве в новогодние праздники, — в материале «Вечерней Москвы».