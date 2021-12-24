 Суд оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за нарушения безопасности на матче с «Зенитом»

Фото: Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Савеловский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей футбольный клуб ЦСКА за нарушение безопасности на матче с «Зенитом», который состоялся в конце прошлого месяца. Об этом в пятницу, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— АО «ПФК ЦСКА» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.32 КоАП РФ («Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» — прим. «ВМ»). Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей, — заключил собеседник «ВМ».

В начале декабря суд оштрафовал еще восьмерых футбольных болельщиков, а также запретил им посещать спортивные соревнования в дни их проведения сроком на два года. Их признали виновными в нарушении правил поведения зрителей на матче ЦСКА — «Зенит». Таким образом общее число фанатов, которых привлекли к административной ответственности после матча ЦСКА — «Зенит» достигло 20 человек.

Матч ЦСКА — «Зенит»

Матч, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье, 28 ноября, в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части фанатов ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Около входа на трибуну находилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем сажать в автозаки.

Более 50 фанатов привлекли к административной ответственности. Почти половина от общего числа протоколов (25 эпизодов) составлена по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». При этом 14 из них относятся к случаям использования пиротехники.