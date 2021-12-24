Движение на Сокольнической линии метро восстановили после падения на пути человека

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Движение на Сокольнической линии метро восстановили после падения человека на пути. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение поездов на Сокольнической линии (1) восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении.

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Утром 24 декабря пресс-служба Дептранса сообщила, что интервалы движения поездов на указанной ветке метро увеличены «из-за человека на пути». Из-за инцидента некоторое время поезда не ходили от станции «Комсомольская» до станции «Бульвар Рокоссовского».

«Москва 24» сообщила, что оказавшегося на путях мужчину достали спасатели. По словам очевидцев, он жив.

На прошлой неделе на станции Дегунино первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) человек оказался на пути следования поезда. В результате происшествия он погиб.