«Проблемный развод с мужем»: выбросившая детей в овраг мать объяснила свой поступок

Фото: пресс-служба суда

Жительница Саратовской области 43-летняя Вера Зайцева, которая несколько дней назад выбросила своих детей в овраг на мороз, объяснила свой поступок проблемами в отношениях с мужем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT в пятницу, 24 декабря.

По данным канала, на допросе Зайцева объяснила свой поступок «проблемным разводом с мужем». Она призналась, что пыталась избавиться от детей, из-за того что у них якобы нет будущего. К такому умозаключению она пришла из-за того, что дети росли непослушными.

До этого сообщалось, что суд арестовал Зайцеву на два месяца женщину.

22 декабря правоохранители задержали в Саратовской области женщину, которая оставила детей в овраге. Дети были обнаружены в селе Прокудино 22 декабря.

Медики скорой помощи зафиксировали смерть мальчика 2013 года рождения, а девочку 2016 года рождения отправили в больницу. Прокуратуре удалось установить, что дети проживали в частном доме и эта семья не состояла на учете.

23 декабря следователи возбудили уголовное дело в отношении матери детей. Дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».

Основную информацию по данному делу читайте в материале «Вечерней Москвы».