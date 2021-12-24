Одиноким людям дали пять советов, как встретить Новый год

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Для одиноких людей новогодняя ночь — хороший повод отправиться в путешествие или хотя бы посетить городскую елку. Кроме того, в это время велик шанс удачного знакомства. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, в Новый год можно легко обзавестись новыми связями.

— Если люди хотят построить отношения — конечно, было бы здорово, если бы они пошли в какие-то ночные клубы или рестораны, где можно купить место за столиком. Вероятность того, что они там с кем-то познакомятся и им будет интересно, достаточно высока, — рассказал психолог.

Эксперт отметил, что на Новый год можно поехать в другой город. Такой способ сам по себе позволит нескучно провести праздник, кроме того, нередко судьбоносные знакомства в новогоднюю ночь происходят именно в поезде или самолете.

При выборе места для поездки можно отдать предпочтение не обычной гостинице, а путевке в санаторий, дом отдыха или пансионат, уточнил Зберовский.

— Там обычно хорошая культурная новогодняя программа. Опять же можно с кем-то познакомиться и будет совершенно не одиноко, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил психолог, одинокие люди могут весело провести Новый год и без цели завязать отношения. Например, в этом случае можно напроситься в гости к родственникам или коллегам. Также можно отправиться на городскую елку, вокруг которой будут происходить события, отметил эксперт.

Зберовский заметил, что Новый год для одинокого человека — хороший повод понять, что многое в жизни зависит только от него.

— Можно просто спокойно выпить бокал шампанского и лечь спать. Что в таком случае скажешь, если у человека нет никакой мотивации? За нами никто не должен бегать: это взрослая жизнь, мы сами должны проявить активность и не переваливать на других людей обязанность по улучшению нашей жизни, — заключил психолог.