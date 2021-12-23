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«Путешествие в Рождество» и «Лаборатория чудес»: пять причин выйти из дома в выходные 

Ольга Маркова

Развлечения
«Путешествие в Рождество» и «Лаборатория чудес»: пять причин выйти из дома в выходные 
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Приближаются последние выходные года. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 25 и 26 декабря и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» 25 и 26 декабря вновь зовет гостей на праздничные площадки, которые разместились практически во всех районах столицы. Праздничная атрибутика, запах свежей выпечки и корицы, елей и медовых пряников, задорная музыка и многочисленные ярмарочные шале приближают наступление светлых дней. На площади Революции гостей ждет купеческая столица, Тверская площадь ослепляет огнями рождественского бала. Площадка в духе русских народных сказок расположилась на Святоозерской улице. А у ЦУМа, на Кузнецком мосту, можно увидеть дизайнерские елки.

В рамках «Путешествия в Рождество» работают 18 катков и площадка для керлинга.

Активная подготовка к праздникам идет в московских музеях. Так, Музей Победы с 25 и 26 декабря приглашает юных москвичей на исторический новогодний квест «Елка Победы». Ребят ждет увлекательное командное путешествие по диорамам музея. Они погрузятся в атмосферу Великой Отечественной войны, узнают о событиях Московской битвы и ее героях. Им предстоит проявить смелость и находчивость, чтобы разгадать загадки квеста и пройти весь маршрут. Отважная команда отстоит столицу, победит врагов, встретится с Дедом Морозом и Снегурочкой и зажжет Елку Победы.

«Путешествие в Рождество» и «Лаборатория чудес»: пять причин выйти из дома в выходные  Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На программу «Когда приходит Новый год?» юных москвичей 25 декабря зовет Исторический музей. На праздничной интерактивной экскурсии ее участники совершат путешествие в прошлое и узнают, как встречали и праздновали Новый год в разные времена, как по древнему календарю определяли его наступление, кто являлся главным символом Нового года у древних славян и чем угощали гостей на Новолетие при дворе царя Алексея Михайловича.

На новогодние программы 25 и 26 декабря можно попасть и в Доме И. С. Остроухова в Трубниках. В субботу участники литературного занятия «Рождественские истории» познакомятся с выставкой, посвященной английскому писателю Чарльзу Диккенсу. Выставочное пространство перенесет юных посетителей в далекую Англию, населенную героями романов Диккенса. Дети услышат «Рождественскую песнь» и «Рождественские колокола», поговорят о рождественских традициях, волхвах, дарах, адвенте и его календаре.

На следующий день музей зовет гостей на художественный мастер-класс «Мастерская Деда Мороза». На выставке «Страшные сказки» представлено множество волшебных иллюстраций. Созданные художниками образы послужат вдохновением юным участникам мастер-класса, которые распишут тряпичную сумку в трафаретной технике.

«Путешествие в Рождество» и «Лаборатория чудес»: пять причин выйти из дома в выходные  Фестиваль Путешествие в Рождество / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новогоднюю елку «Щелкунчик, или Планета Рождество» в Доме-музее М. Н. Ермоловой 25 и 26 декабря представляет театр PARABASIS. Гости увидят не только феерический спектакль, но и удивительные приключения внутри самой сказки, где каждый зритель может повлиять на развитие сюжета, что позволит глубже сопереживать персонажам, пробудит фантазию и даже чувство ответственности, несмотря на веселый характер представления.

В рождественскую программу, помимо сказки-спектакля, включена театрализованная экскурсия-квест по дому-музею, где все пропитано духом театра. Гости узнают, как делались старинные игрушки, как раньше принято было украшать елку и как любила ее украшать сама Мария Николаевна Ермолова.

«Новый год в зачарованном Биологическом музее» 25 и 26 декабря приглашает на научно-нескучную программу, где участникам предстоит пройти настоящий квест: решить головоломки, выполнить химические и физические опыты, сходить в гости к древним мудрецам и даже Бабе-Яге.

Ребенок не только познакомится с биологией, химией и физикой, но еще и освоит ключевые компетенции XXI века, так называемые 4К-навыки: креативность, командную работу, коммуникации с другими людьми, критическое мышление.

Московский зоопарк 25 и 26 декабря зовет взрослых и детей на новогоднее научное шоу «Лаборатория чудес». В иммерсионном пространстве «Зоодепо» зрителям расскажут, как наука помогает Деду Морозу и Снегурочке создавать настоящие новогодние чудеса. Гости отправятся в удивительный мир Лаборатории чудес — место, где самые смелые идеи Деда Мороза и его свиты становятся реальностью. А перед началом главного шоу гостей ждет интерактивный научный квест, где ребята самостоятельно смогут провести опыты, узнают много нового и получат памятные сувениры.

«Путешествие в Рождество» и «Лаборатория чудес»: пять причин выйти из дома в выходные  Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Экомастерскую Деда Мороза в субботу и воскресенье открывает Мосприрода. Посетителей ждут бесплатные экомероприятия: новогодние творческие мастер-классы, квесты и лекции. Москвичи узнают о новогодних традициях и истории праздников. В афише 25 декабря: квест «Похитители новогодней елки, или Приключения Волчонка-детектива» в экоцентре «Битцевский лес»; программа «Новогодняя сказка» в экоцентре «Конный двор»; квесты «Волшебный фонарик» от экоцентра «Лесная Сказка» и «Елки-пчелки» в экоцентре «Пчеловодство». На следующий день экоцентр «Конный двор» превратится в «Новогоднюю мастерскую», а в экоцентре «Битцевский лес» пройдет мастер-класс «Украшаем дом к Новому году».

Новогодний семейный фестиваль «Ретро-елка» 25 и 26 декабря пройдет в Российской государственной детской библиотеке. Гости попадут в атмосферу новогоднего праздника второй половины XX века. Дети смогут принять участие в викторине «Новогодний серпантин», квесте «Новогодний экспресс по странам и континентам», творческих мастер-классах, сказках, рождественских чтениях, занятии «Рождество с Диккенсом», посмотреть зимние диафильмы и «Снежное киношоу», послушать лекцию «Новогодние традиции и театральные представления».

«Путешествие в Рождество» и «Лаборатория чудес»: пять причин выйти из дома в выходные  Фото: Pexels

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Исторический музей представляет выставку «Драгоценные часы и табакерки». Посетители увидят яркие и редкие произведения ювелирного искусства из музейного собрания. Над их созданием трудились мастера разных специальностей: часовщики, граверы, чеканщики, эмальеры.

Открывают экспозицию залы, посвященные часовому искусству. Гостям музея презентуют самые ранние часы в коллекции — массивные дилижансные часы, изготовленные французским мастером Бержье в начале XVII века. На выставке также представлены шкатулки, бонбоньерки, туалетные коробочки и табакерки. В Европе табак появился в конце XV века и использовался в качестве медицинского средства. В XVIII веке употребление табака стало неотъемлемой частью придворного этикета, а табакерки стали одними из самых востребованных предметов куртуазного века. Среди экспонатов можно увидеть различные табакерки из драгоценных металлов, фарфора, черепашьего панциря и редких пород камня.

В центре «РОСИЗО» открыта выставка по мотивам иллюстраций к книгам «Детские сказки». Экспозиция стала первым совместным проектом РОСИЗО и Российского института театрального искусства (ГИТИС). Гостям представят иллюстрации к сказкам из фондов «РОСИЗО» 1970–1980-х годов. Перед зрителем в рисунках российских художников и в оформлении студентов факультета сценографии ГИТИСа оживут благородные герои.

Выставка художника, графика, мультипликатора Бобура Исмоилова «!ллюзиум» работает в Музее Востока. Здесь можно увидеть 24 живописные работы художника, которые погружают зрителя в коллективные сновидения. Чего только нет в этих снах: и тайна космического корабля пришельцев, спрятанного в трансформаторной будке, и зашифрованные неизвестные пословицы, и воспоминания о бактрийской невесте Александра Македонского, и мечты каждого человека о счастье.

Галерея «Здесь на Таганке» зовет гостей на масштабную выставку «Звездопад». Посетители увидят более 150 работ художников, созданных в разных стилях и жанрах: живопись, графика, скульптура, фотография, видеоарт и инсталляция. Все они яркие, звездные, позитивные и нарушающие шаблоны.

«Звездопад» закрутит свои идеи в воздушный динамизм. Быстрая смена изображений, крупные планы и микроскопические штрихи. Беспорядочное движение по спирали вдоль млечного пути стен галереи. Экспозиция сохранит дистанцию между уличным искусством и современной живописью, скульптурой, видеоартом, при этом объединив их в одну инсталляцию — звездное шоу.

«Путешествие в Рождество» и «Лаборатория чудес»: пять причин выйти из дома в выходные  Фото: Последний богатырь: Посланник Тьмы, 2021 год

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 23 декабря, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише ленты национального производства «Последний богатырь: Посланник тьмы» и «Мой папа не подарок», чудесный мультфильм «Зверопой-2», рождественская комедия «Разыскивается Санта!», мелодрама «Реальная любовь» и драма «Триумф».

А в сети кинотеатров «Каро» проходят ретроспективные показы фильмов-сказок Александра Роу. 25 декабря в киноцентре «Октябрь» состоится предпремьерный показ фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», который представит журналист Евгений Жаринов. Кроме того, во всех кинотеатрах сети в субботу и воскресенье можно будет увидеть фильм «Морозко», на котором выросло не одно поколение детей.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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