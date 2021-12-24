Путин поручил принять меры по жилищным сертификатам для педагогов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения по жилищным сертификатам для успешных преподавателей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 24 декабря.

— Коллеги попросили увеличить объем программы жилищных сертификатов и предоставлять их прежде всего тем молодым ученым и преподавателям вузов, которые добиваются значимых конкретных результатов и успехов, вне зависимости от того, сколько времени специалисты занимают должность и какому ведомству подчиняется организация, в которой они работают. Прошу правительство в короткие сроки принять все необходимые решения на этот счет, — рассказал глава государства.

Данные принципы следует распространить и на обеспечение учителей служебными квартирами, приводит слова Путина сайт Кремля.

23 декабря большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась в Москве. Лидер успел ответить на 55 вопросов журналистов за три часа 56 минут.

Мероприятие прошло в «Манеже», очно на конференции присутствовали 507 представителей СМИ. Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 представителям региональных СМИ, двум блогерам и четырем сотрудникам зарубежных медиа.

Главные тезисы большой пресс-конференции Путина доступны в специальном материале «Вечерней Москвы».