В заполярном Ковдоре встретили Новый год по гиперборейскому календарю

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В Мурманской области 23 декабря встретили Новый год по гиперборейскому календарю, передает ОТР. Этот праздник за последние годы стал визитной карточкой заполярного города Ковдора.

Подобное праздничное мероприятие проводят третий год подряд. Основные торжества проходят у священной горы Варс, где местные жители и гости города смогли пройти символический обряд очищения, попробовать уникальные блюда по древним рецептам, принять участие в зимних играх, квестах и мастер-классах.

В основе местного необычного праздника — предания и мифы Кольского полуострова, в том числе легенды о древней северной цивилизации Гиперборее, которая существовала на территории Мурманской области двенадцать тысяч лет назад.

Ранее в онлайн-журнале Russpass Mag появилась подборка новогодних путешествий по России, в которой читателям рассказали об интересных местах страны, которые стоит посетить в новогодние праздники. Всего в подборке представлены экскурсии и туры, продолжительность которых варьируется от двух до двенадцати дней, по 28 регионам России.