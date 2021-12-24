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Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошли почти 6,3 миллиона человек

Анастасия Колоскова

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Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Город
Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошли почти 6,3 миллиона человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс полной вакцинации от коронавирусной инфекции в столице прошли почти 6,3 миллиона человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

При этом первый компонент получили почти 6,7 миллиона человек.

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Как сообщили в пресс-службе столичного Комплекса социального развития в пятницу, 24 декабря, порядка 25 процентов горожан отдали предпочтение выездным пунктам для вакцинации от коронавирусной инфекции. В ведомстве напомнили, что такие площадки начали работать в Москве в январе 2021 года. Уточняется, что столица стала первым в мире городом, где был открыт доступ к бесплатным прививкам от заболевания.

Коллективный иммунитет к коронавирусу превысил в России 60 процентов.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский ранее сообщил, что Россия не достигнет в 2022 году 80 процентов коллективного иммунитета к коронавирусу, если у людей не поменяется отношение к вакцинации в лучшую сторону.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

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