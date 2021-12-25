В Госдуме предложили установить день памяти распада СССР

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В Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает сделать 26 декабря днем памяти распада СССР. Данные поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Известно, что в пояснительной записке политик назвал распад СССР главной геополитической катастрофой XX века.

— Закрепление 26 декабря в качестве особой даты увековечит память о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России, — считает Чернышов, передает РБК.

Также он напомнил, что инициатива связана с тем, что в этом году, 26 декабря, будет 30 лет со дня распада СССР.

— СССР первым запустил человека в космос и создал невероятную систему безопасности, но после его развала многие не нашли себя в новой реальности, выросло число преступлений, а вместо одной страны образовались разделенные республики и большое количество национальных конфликтов, — добавил вице-спикер.

Ранее бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев заявил, что после распада СССР Соединенным Штатам «ударило в голову высокомерие», что повлекло за собой идею расширения НАТО и забвение принципов коллективной безопасности.