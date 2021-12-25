Андрей Бочкарев: Малые архитектурные формы установят у станции «Давыдково» БКЛ в весенне-летний период

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Вблизи станции «Давыдково» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется установить малые архитектурные формы. Специалисты украсят территорию рядом со станцией в весенне-летний период. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в рамках благоустройства пристанционной территории рабочие замостили гранитом свыше 10 тысяч квадратных метров площади. Кроме того, около 4,5 тысячи «квадратов» были заасфальтированы. На территории у станции «Давыдково» также появились более 300 деревьев и почти тысяча кустарников.

Заммэра добавил, что внешний вид станции посвящен труду работников МЧС. Станция оформлена в белом, оранжевом, сером и синем оттенках.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь уточнил, что в рамках оформления станции перед специалистами стояла задача создать комфортное и интересное пространство для пассажиров.

— В наземном павильоне установлен витраж «Герои всегда рядом». На нем изображены пожарные, саперы, водолазы, медики и другие сотрудники спасательных служб, — подытожил гендиректор компании.

7 декабря в столице открыли сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская». В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.